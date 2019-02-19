الفلسطينيون يتوافدون على حدود غزة للمشاركة في الحراك البحري الـ24

2019/02/19 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الغد في غزة، محمد أبو ناموس، بتوافد الفلسطينيين على الحدود الشمالية الغربية لغزة، للمشاركة في الحراك البحري الـ24، مشيرا إلى أن الفلسطينين متواجدون بكل سلمية، غير أن الاحتلال لن يمرر اليوم إلا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وأشار مراسل الغد إلى أن الاحتلال بالفعل أطلق الكثير من الغاز، على الرغم من عدم وجود أي شيء من قبل الفلسطينيين، الذين يقفون بشكل سلمي ويرفعون العلم الفلسطيني.

وأضاف أن الطواقم الطبية الفلسطينية أيضا متواجدون يحاولون إسعاف ما يمكن إسعافه من المصابين باختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي يطلقه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك تمركزا كبيرا لعناصر القناصة الإسرائيلية التي تطلق الرصاص على المتظاهرين.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وفك الحصار الفلسطينيين إلى المشاركة في الحراك البحري الرابع والعشرين عند الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة، إن الحراك يحمل اسم نذير الانفجار وطالبت برفع الحصار عن قطاع غزة وحذرت الاحتلال من التعرض للمتظاهرين السلميين الذين يشاركون في مسيرة العودة والحراك البحري.

تفاصيل أكثر مع الإعلامية درة مختار.

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