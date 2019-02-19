رئيس تونس يكرم حمدي المدب

2019/02/19 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر استقبل قائد السبسي؛ رئيس دولة تونس، اليوم الثلاثاء، حمدي المدب؛ رئيس نادي الترجي، بقصر الرئاسة بقرطاج، احتفالًا بمئوية باب سويقة.

ويقيم الترجي مساء اليوم، احتفاليته بمرور 100 عام على تأسيسه في مدينة الثقافة، بحضور قيادات الدولة ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

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خلال الاستقبال، قام السبسي بمنح وسام الجمهورية للمدب، تقديرًا للدور الذي يلعبه النادي في رفع اسم تونس في المحافل القارية والدولية على مدار تاريخه.

ترجي البلاد ..



ترجي الأمجاد 🔝احتفالات المئوية مستمرة لـ شيخ الأندية التونسية 💯🇹🇳الترجي الرياضي التونسي يستعرض بطولاته ✨( 📸 : @EsperanceSTunis) pic.twitter.com/9dBQgkq2mW— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩يذكر أن باب سويقة تم تأسيسه في 15 من يناير عام 1919، ووخلال 100 عام لفريق الدم والذهب حصد 49 بطولة على مستوى كرة القدم بواقع 28 لقب دوري تونسي، و16 كأس تونس، أربعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقب وحيد كأس سوبر أفريقي.

واختتم الترجي العام الماضي بمشاركته في كأس العالم للأندية الإمارات، والذي احتل به المركز الخامس بالفوز أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

ملوك التمرير ✅ملوك الضغط ✅منافسون على دوري أبطال أوروبا ✅مانشستر سيتي مستعدون لمباراة شالكه يوم الأربعاء #InnovateYourGame 🧠⚽ pic.twitter.com/RXSbKivemZ— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

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