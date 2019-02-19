2019/02/19 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المرور العامة : تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بأجور الخدمة الجديدة

19/02/2019 18:50:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بأجور الخدمة الجديدة وتجديد العقود المرورية.

وذكر بيان للعميد عمار وليد من إعلام المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "استجابة لمناشدات المواطنين، وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة".

وأضاف وليد، أن اللجنة ستعيد النظر في "اجور تجديد العقود المرورية وموافقة منح افتتاح مكتب العقود".

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