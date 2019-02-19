الموظفون يخلون النقاط الجمركية بين نينوى واقليم كوردستان

2019/02/19 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اخلى موظفو هيئة الجمارك العامة التابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء النقاط الجمركية بين محافظة نينوى واقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، في نينوى ان المختصين بالعمل الجمركي اخلوا عصر اليوم نقطة فايدة الجمركية شمال الموصل.

واضاف ان رجال المرور فقط من يتواجدون بدلا من اولئك الموظفين، مؤكدا السماح للشاحنات بالمرور بشكل طبيعي والدخول الى الموصل بعد الغاء النقاط الجمركية وخلو الساحة الجمركية من الشاحنات.

وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية قد اكدت يوم الجمعة أنها ماضية بتنفيذ اتفاقية الغاء النقاط الجمركية التي انشئت على الحدود الاتحادية مع اقليم كوردستان.

وكانت حكومة كوردستان تفرض، بشكل مستقل، رسوماً جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسوماً جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.

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