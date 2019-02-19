2019/02/19 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، رفضها بشدة اي اتصال او حوار مع القوات الامريكية او من ينوب عنهم، وبان الميدان والسلاح هو اللغة الوحيدة التي يتحدثون بها معهم.وقال الناطق العسكري بإسم الكتائب جعفر الحسيني ان ” كتائب حزب الله رفضت بشكل قاطع تسلم رسالة من القوات الأميركية عبر مكتب الأمم المتحدة” مبينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد رفضها تسلم رسالة أمريكية من الأمم المتحدة..



كتائب حزب الله: لا حوار بيننا وبين الامريكان غير السلاح alansaar.

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