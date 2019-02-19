2019/02/19 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لعصابات “ داعش” الإرهابية في منطقة السعدية بمحافظة ديالى.وقال مصدر من الحشد ان ” قوات اللواء 110 أحبطت محاولة تسلل لتنظيم “ داعش” الإرهابي في قرية العساكرة بمنطقة السعدية في محافظة ديالى، مبينا ان “القوات تمكنت من إصابة عنصرين بالتنظيم بعد الاشتباك معهم.وأضاف أن “عناصر داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لعصابات “داعش” في ديالى alansaar.

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