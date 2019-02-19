ايران ترفع تأشيرة الدخول عن مواطني مدينة عراقية

2019/02/19 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ حلبجة ازاد توفيق، اليوم الثلاثاء، ان الجانب الايراني سيقرر خلال اسبوعين اعفاء مواطني المحافظة من تأشيرات الدخول خلال زيارتهم لمحافظة كرمانشاه الايرانية.

وقال توفيق في تصريح صحفي، انه "عقد خلال زيارته لمحافظة كرمشان الايرانية عدد من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي المحافظة حول تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياحية والتجارية والاجتماعية".واضاف، انهم "تلقوا وعدا من الجانب الايراني حول اعفاء مواطني المحافظة من تاشيرات الدخول عند زيارتهم لمحافظة كرمانشاه".واوضح، ان "مسؤولي المحافظة الايرانية اكدوا لهم ان القرار النهائي حول الموضوع سيتم خلال اسبوعين".



وتابع المحافظ، انه "بحث مع الجانب الايراني اهمية تحويل المنافذ الحدودية بين المحافظتين الى منافذ دولية وافتتاح منفذ سازان ليصبح العدد ثلاثة منافذ حدودية".جدير بالذكر ان هناك 8 منافذ غير رسمية في محافظة حلبجة تتم من خلالها التبادل التجاري مع ايران.انتهى

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