المركز الرقمي: ابنة اوباما تنتقد ترامب سراً على الفيسبوك

2019/02/19 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اوضح مركز الاعلام الرقمي بان ماليا اوباما الابنة الكبرى للرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لديها حساب سري على الفيسبوك وجهت فيه انتقادات للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب.

وبين المركز في يان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ماليا البالغة من العمر 21 عاما وصفت، في حسابها السري، ترامب بالشرير وانه ليس طبيعي من خلال منشوراتها على الصفحة التي نشرت فيها العديد من الصور الشخصية المتعلقة بها وبنشاطاتها في الحفلات قبل دخولها الجامعة، والتي توقفت في عام 2017 بحسب الديلي ميل البريطانية".واكد المركز ان" حساب ماليا كان تحت اسم مستعار وان فينيغان بايدن حفيدة نائب رئيس الجمهورية السابق جو بايدن كانت من ضمن صديقات الصفحة وكانت تتبادل معها ومع صديقاتها الرسائل من خلالها، بالاضافة الى مناقشة بعض المواضيع الاجتماعية".انتهى

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