الأردن يدين التفجير الإرهابي في القاهرة

2019/02/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الأردن، الثلاثاء، التفجير الإرهابي، الذي نفذه أحد المطلوبين أمنيا وسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، وأدى إلى استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين.

وأكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان صدر اليوم، وقوف الأردن إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها للتصدي للعصابات الإرهابية، التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، مشددة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب الأعمى، الذي يذهب ضحيته الأبرياء.

وتقدمت غنيمات بأصدق مشاعر العزاء إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت استشهاد شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب جامع الأزهر وسط القاهرة.

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