الكمارك تطالب المستوردين بتخليص بضائعهم سريعا وبخلافه تعدها مهربة

2019/02/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طالبت هيئة الكمارك، اليوم الثلاثاء، جميع المستوردين بالاسراع بتخليص بضائعهم، مبينةً ان من يتاخر بذلك سيعد بحكم التهريب.

وقالت الكمارك في بيان “على الشركات العراقية والاجنبية والمستوردين انجازَ المعاملات الجمركية لبضائعهم المستوردة عبر الموانئ الجنوبية والمنافذ الحدودية البرية ومديريات الشحن الجوي عبر المطارات الدولية بالسرعة الممكنة واعتماد شركات التخليص الجمركي المرخصة رسميا من قبل المدير العام في تخليص بضائعها حصراً”.واكدت انها “بدءا من يوم 20 من شهر شباط الحالي ستعد جميع حاويات البضائع التي يتاخر اصحابها في التصريح عنها بحكم التهريب استنادا الى احكام المادة 192 / اولا من قانون الجمارك وستنظم بها محاضر اصولية تعرض على قاضي التحقيق المختص للتصرف بها بموجب القوانين النافذة”.واعربت الهيئة “عن املها من كافة المستوردين المتابعة الجادة لتخليص بضائعهم من حوزة الجمارك دون تجاوز المدة المحددة قانونا وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يحاولون عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية التي تهدف الى تنظيم التجارة ومكافحة ظاهرة الفساد في المنافذ الحدودية”.

وأهابت بالجهات القطاعية الساندة “الاسراع في منح الموافقات وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستيراد او تصدير البضائع لضمان انسيابية التبادل التجاري مع دول الجوار والعالم”

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