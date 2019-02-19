داوننج ستريت: اجتماع ماي ويونكر خطوة هامة في عملية البريكست

2019/02/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الداوننج ستريت إن اجتماع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمثابة مرحلة هامة في مفاوضات البريكست مع الكتلة.





وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيسة وزراء بريطانيا في تعليقات مع المراسلين نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك عملية مشاركة مستمرة.





وتابع: من الواضح أنه سيتم عقد اجتماع هام غداً الأربعاء بين ماي والرئيس يونكر كجزء من هذه العملية.





وأضاف أنه إذا لم يكن هناك تصويت على ما إذا كان يجب الموافقة على صفقة البريكست المعدلة بحلول الأسبوع المقبل، فإنه سوف يتعين على البرلمان النظر مجدداً في الخطوات التالية.





ومن المقرر أن تنفذ المملكة المتحدة عملية البريكست في 29 مارس المقبل لمغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي سواء تم التوافق حول صفقة منظمة من عدمه.





ووصف المتحدث باسم ماي كذلك اجتماع وزير البريكست البريطاني "ستيفن باركلي" مع ميشيل بارنييه كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي بأنه مثمر.





وبحلول الساعة 2:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2962 دولار.





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