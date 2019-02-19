ثقة بناة المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

2019/02/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال فبراير الجاري، بأكثر من توقعات المحللين.





كشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة صعدت إلى 62 نقطة خلال فبراير الجاري مقارنة مع مستوى 58 نقطة المسجل في يناير الماضي.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع ثقة بناة المنازل الأمريكية إلى مستوى 59 نقطة خلال نفس الفترة.





وأرجعت البيانات تحسن ثقة بناة المنازل إلى استمرار تراجع معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب النمو القوي في الوظائف بالولايات المتحدة.





وذكرت البيانات أن مؤشر ظروف المبيعات الحالية في الولايات المتحدة زاد بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 67 نقطة في الشهر الجاري. كما صعد مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر مقبلة بمقدار 5 نقاط ليسجل 68 نقطة خلال فبراير الجاري.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1326 دولار.





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