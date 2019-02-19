العراق يوقع اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بـ41.5 مليون يورو

2019/02/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وقع وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بليكوا، اتفاقية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمبلغ 41.5 مليون يورو، والتي سيتم تنفيذها من قبل برامج الأمم المتحدة في العراق، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية، والحكومات المحلية.





وقال نوري الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير بليكوا ومحافظ البصرة اسعد العيداني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد الحلول العملية السريعة، وبيان مواطن الاستثمار الأمثل للجهود الدولية الداعمة لعمل الحكومات المحلية، والجهات المعنية في الحكومة المركزية.





وأضاف أن الوزارة ستعمل مع المجتمع الدولي والمعنيين في الوزارات الخدمية على إطلاق العديد من المشاريع الحيوية في محافظات العراق.





وأشار إلى الجهود التي ستمضي الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية، لإعادة تأهيل مشاريع المحافظة، واستئناف المتوقف منها، لاسيما المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة.





وأوضح الدليمي أن هذه الاتفاقية ستعزز من خطط الوزارة التنموية في المناطق المحررة، والمناطق الحضرية في محافظتي البصرة ونينوى، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.





وقال إن ذلك ضمن ثلاث أقسام، الأول منها سينفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اذ ستقوم المنظمة بإعادة أعمار البنايات ذات الأهمية التاريخية والثقافية، والتنشيط الاقتصادي للمدن القديمة في نينوى والبصرة، وإعادة الحياة لهذه المدن، وتوفير فرص العمل لأبنائها.





وتابع: القسم الثاني فستنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لإعادة إحياء النشاطات الاقتصادية في قرى نينوى، ودعم العودة الطوعية للنازحين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، في حين سيتم تنفيذ القسم الثالث بتعاون محلي ودولي، لتوفير الدعم الفني والمالي للمشاريع الشبابية، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم الريادية.





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