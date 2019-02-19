جريفيث: نسعى لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

2019/02/19 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، على سعيه الدائم لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بإشراف أممي بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أنه يجب أن تتزامن جهود الإغاثة مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أيضا.

ورحب جريفيث، خلال جلسة بمجلس الأمن، بالاتفاق على إعادة انتشار القوات في الحديدة، مشيرا إلى أن سكان الحديدة بدأوا يلمسون تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.

وأشاد المبعوث الأممي بالتنازلات التي قدمتها أطراف الأزمة اليمنية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن طرفي الأزمة في اليمن أكدا على التزامهما ببيان تعز.

ودعا المبعوث الأممي، طرفي الأزمة اليمنية لعدم تفويت فرصة تحقيق السلام، معربا عن أمله في الانتهاء قريبا من اتفاق الهدنة في الحديدة والانتقال للحل السياسي.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن، وسيقدم المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، إحاطة إلى المجلس بشأن جهود تطبيق اتفاق استكهولم.

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