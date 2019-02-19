عدد القتلى في هجوم نيجيريا يصل إلى 130

2019/02/19 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم ولاية كادونا في شمال غرب نيجيريا إن عدد قتلى هجوم وقع في الولاية الأسبوع الماضي وصل إلى أكثر من 130 قتيلًا.وأكد ناصر الرفاعي

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