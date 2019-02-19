وزارة الدفاع: ارسال لواء آلي للمشاركة في تأمين الحدود العراقية السورية

2019/02/19 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، ارسال لواء المشاة الالي السابع والثلاثين للمشاركة بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في قضاء القائم من نهر الفرات وصولا

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