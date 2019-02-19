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البحرين تسقط الجنسية 5 أشخاص بتهمة التدريب في العراق وايران

العالم الاسلامي البحرين

البحرين تسقط الجنسية 5 أشخاص بتهمة التدريب في العراق وايران

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:06

علم البحرين

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن بحق 6 أشخاص، وإسقاط الجنسية عن 5 منهم، إثر إدانتهم بتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية معاقبة "3 أشخاص بالسجن المؤبد (25 عامًا)"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.فيما قضت "بسجن شخصين اثنين لمدة 5 سنوات، وشخص آخر 7 سنوات، وبإسقاط الجنسية عن 5 منهم"، دون تفاصيل عنهم.انتهى...س ح

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