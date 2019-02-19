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الفتح: سنكمل التشكيلة الحكومية قبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

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الفتح: سنكمل التشكيلة الحكومية قبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:44

اجتماع اللجنة السياسية لتحالف الفتح

ترأس الأمين العام المساعد لمنظمة بدر ورئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح عبد الكريم الأنصاري ،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة في مقر الأمانة العامة لمنظمة بدر في بغداد، لبحث الوضع السياسي الراهن واكمال تشكيل الكابينة الحكومية.

وقال الأنصاري خلال الإجتماع في بيان تلقته "الغدير"، ان "الأيام الماضية شهدت اكثر من لقاء بين تحالفي الفتح وسائرون، بشأن إعداد موقف موحد من التواجد الامريكي ورفض إقامة أية قواعد عسكرية أجنبية على أرض العراق بالاضافة الى عدة ملفات مهمة تخدم هدفها الوطن اولا وخدمة الامور التي تصب بمصلحة المواطن".وأضاف، كما "تم الوصول الى تفاهمات بين التحالفين حول ضرورة إكمال الكابينة الحكومية وإختيار وزراء أكفاء لتولي حقائب الوزارات الشاغرة".وأكد رئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح، ان "اللجنة المشتركة ستواصل اجتماعاتها وستحسم ملف اكمال التشكيلة الحكومية قريباً قبل بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان".انتهى...س ح

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