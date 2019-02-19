سعد حربية: الحشد الشعبي سيشترك بالواجبات الامنية في كركوك

2019/02/19 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى قرب تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة.

وقال حربية في بيان تلقت، وكالتنا، نسخة منه، إن "المقر المتقدم في محافظة كركوك سيقوم بعملية اعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية في محافظة كركوك، فضلا عن الاشراف على عمل كافة القطعات داخل المحافظة وخارجها من اجل توفير الأمن ومعلومات موحدة".

وأضاف حربية، أنه "ستكون هناك عمليات مشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم اشراك الحشد الشعبي في واجباتنا بجميع مناطق كركوك من اجل ان يكون هناك تجانسا باداء الواجبات"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة"

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