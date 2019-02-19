المرور تعلن تشكيل لجنة لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة وتجديد العقود

2019/02/19 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بأجور الخدمة الجديدة وتجديد العقود المرورية.

وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية في بيان تلقت وكالتنا نسخة منه، إنه "استجابة لمناشدات المواطنين، وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة".

وأضاف وليد، أن اللجنة ستعيد النظر في "اجور تجديد العقود المرورية وموافقة منح افتتاح مكتب العقود".

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