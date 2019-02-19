التجارة تشتري نحو 120 ألف طن من الارز الفيتنامي

2019/02/19 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال تجار في أوروبا والشرق الأوسط يوم الثلاثاء إن وزارة التجارة العراقية اشترت نحو 120 ألف طن من الأرز من فيتنام في صفقة مباشرة بدون طرح مناقصة عالمية.

ويُعتقد أن البائع هو شركة التجارة الفيتنامية فينافود1.

ولم يطرح العراق مناقصة عالمية لشراء الأرز منذ أشهر، وسط حديث في السوق عن أن البلاد تحولت إلى شراء المزيد من الكميات عبر المفاوضات الخاصة.

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