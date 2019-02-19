2019/02/19 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن مدير بلدية الرمادي المهندس عمر مشعان دبوس، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مشروع إنشاء مول الرمادي الكبير وسط مدينة الرمادي عن طريق الاستثمار.وذكر دبوس في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (19 شباط 2019)، أنه “انطلقت أعمال مشروع إنشاء مول الرمادي الكبير وسط مدينة الرمادي عن طريق الاستثمار، والتي تضمنت أعمال انطلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: الأنبار تشرع بإنشاء “مول الرمادي الكبير”..) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: الأنبار تشرع بإنشاء “مول الرمادي الكبير”..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).