جهاز مكافحة الإرهاب يرد على الزبيدي بشأن “مخطط أميركي لانتاج جيل جديد من داعش”

2019/02/19 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رّد جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، على بيان وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي الذي اصدره مساء امس بشأن وجود “مخطط اميركي لانتاج جيل جديد من داعش ويضم عناصر من تنظيم القاعدة ومطلوبين بتهم للارهاب غرب محافظة الانبار”.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في حديث لـ “ناس” اليوم (19 شباط 2019)، ان […]

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