مجلس الانبار يطالب بتحرك أمني عاجل لتعقب خلايا داعش في الصحراء

2019/02/19 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مجلس محافظة الانبار بتحرك امني سريع لتعقب خلايا عصابات داعش

في صحراء المحافظة جراء تسجيل حالات اختطاف عديدة من منتسبي القوات

الامنية والمواطنين.

وقال عضو المجلس فرحان الدليمي إن الاحداث التي شهدتها المناطق

الصحراوية أكدت ان خلايا مجرمي داعش ما زالت تتحكم بمناطق صحراوية

كبيرة تهدد امن واستقرار المناطق المحررة وتنذر بعواقب وخيمة في حال

بقي الامر على ما هو عليه.هذا وحذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية في

وقت سابق من وجود مخطط لدى عصابات داعش الإرهابية باستهداف محافظات

كربلاء والنجف وبابل وصولا إلى جرف النصر، فيما بينت أن صحراء

الانبار المحاذية لكربلاء المقدسة بحاجة إلى زيادة التواجد الامني

ووضع الكاميرات الحرارية لصد هجمات داعش.

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