الصيدلي سنواجه أقسى من عمليات الخطف واستهداف المدنيين

2019/02/19 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء، مما هو اقسى من عمليات الخطف واستهداف المدنيين، اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات حقيقية تعيد فيها قراءة الواقع الامني بصورة صحيحة ومحاسبة المقصرين.وذكر الصيدلي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي ان “تكرار الاستهداف للمدنين كما حصل مؤخرا من عمليات الخطف والتفجير يعطي مؤشرات ينبغي ان ...

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