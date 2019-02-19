2019/02/19 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيبقى داعمًا لناشطي حقوق الإنسان المعتقلين في المملكة العربية السعودية.وقال بانزيري، أثناء جلسة لتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، أن “لجنة حقوق الانسان لن تسمح لقتلة (الكاتب الصحافي السعودي) جمال خاشقجي بالإفلات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان الأوربي: لجنة حقوق الإنسان لن تسمح لقتلة “خاشقجي” بالإفلات من العقاب alansaar.

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