2019/02/19 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي ،الثلاثاء، إن مخطط استهداف الجمهورية الإسلامية تديره أميركا والكيان الصهيوني والسعودية.وقال العميد سلامي ان “إلقاء القبض على الضالعين في هجوم زاهدان لا يمثل سوى الخطوة الأولى من ردنا على الإرهابيين و داعميهم”، لافتا إلى ان “مخطط استهداف الجمهورية الإسلامية تديره اميركا والكيان الصهيوني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد سلامي: الهدف الأساسي هو تطهير المنطقة من الإرهابيين alansaar.

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