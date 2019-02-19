قائد في الحشد: قواتنا ستشارك في الواجبات الأمنية في كركوك

2019/02/19 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت قوات الحشد الشعبي ،الثلاثاء، استعدادها للمشاركة في الواجبات الأمنية في محافظة كركوك.وقال قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية أن “قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة، فضلا عن الإشراف على عمل كافة القطعات داخل المحافظة وخارجها من اجل توفير الأمن ومعلومات موحدة”.وأضاف حربية، أنه “ستكون […]

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