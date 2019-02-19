أرقام لا تفوتك قبل موقعة ليفربول وبايرن ميونخ

2019/02/19 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ساعات قليلة تفصلنا عن موقعة أنفيلد بين بايرن ميونخ ومضيفه صاحب الأرض والأنصار فريق ليفربول، تتضارب الآراء حول الأقرب لانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وذلك حين يحتضن استاد أنفيلد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، موقعة بايرن ميونخ الألماني ومضيفه صاحب الأرض والأنصار فريق ليفربول الإنجليزي، في ظل تباين الطموحات وتوافر الإمكانات، وتشابه الدوافع بين الطرفين، التي يقودها تحكيميًا الحكم الدولي الإيطالي صاحب الـ46 عامًا جيانلوكا روكي، حكم ساحة، فيما سيعاونه الثنائي فيليبو ميلى وماتيو باسيري، بينما سيكون باولو فاليري حكمًا رابعًا.وتميل الكفة إلى صالح ليفربول على الورق، وإن كان بايرن ميونخ لديه ما يكفي من الأسلحة للرد، ليكون عشاق دوري أبطال أوروبا، على موعد مع موقعة نارية، تجمع بين ليفربول وصيف النسخة الماضية، وشريك الصدارة في البريميرليج، وضيفه البافاري الباحث عن استعادة العرش القاري.ويرجح كثيرون كفة ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لكن الأخير شدد على أن ذلك غير صحيح، واعتبره في تصرييحات صحفية أنه "أمرٌ مضحك للغاية، سوف نواجه فريقًا شديد الصلابة".تصريحات كلوب الدبلوماسية قبل مباراة أنفليد، لم تخفِ دوافع الثأر لدى الألماني من الضيف البافاري، الذي حرمه من لقب المسابقة عام 2013، بفوزه في النهائي على فريقه السابق بوروسيا دورتموند 2-1.وافتقدت الطائرة، التي أقلّت البافاري، صوب ليفربول المدافع جيروم بواتينج، الذي فقد مركزه الأساسي ضمن تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش، كذلك فرانك ريبري، بعدما رزق الفرنسي مولوده الخامس، لكنه لحق بالبعثة لاحقًا.البافاري ملك المواعيد الكبرىمن تابع مباريات البايرن الهزيلة هذا الموسم، له الحق في المراهنة على القوة الهجومية الكاسحة لزملاء محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، لإنهاء المنافسة لصالحهم منذ المباراة الأولى، في المقابل الفريق البافاري عوّدنا عبر التاريخ أنه "حاضر" في المناسبات المصيرية، وقادر على إظهار معدنه الحقيقي في المواعيد الكبرى.عامل الخبرة إذا سيكون لصالح بايرن ميونخ، لكون لاعبوه يعرفون جيدًا كيف يقلبون النتيجة عبر مرحلتين (الذهاب والإياب)، في المقابل، أظهر لاعبو ليفربول في المباريات الكبرى "سذاجة أطاحت بهم"، وهو ما يعيد إلى الأذهان مباراة الدوري الأخيرة بين "الحمر" ومان سيتي، التي انتهت بهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.الأرقام وتفوق ليفربوليفي المقابل من يصر على أنه لا فرصة لبايرن ميونخ في الصمود، يستند في ذلك إلى مميزات ليفربول، التي تتمثل في صلابة دفاعه، حيث لم يتلقَ من مجموع 26 مباراة في الدوري، سوى 15 هدفًا فقط، هزّت شباكه، كما أنه حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، في المقابل تلقت شباك بايرن ميونخ 26 هدفاً في 22 مباراة، وفي ست مباريات فقط، استطاع الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف.وإلى جانب قوة الدفاع، يتوفر ليفربول على قائمة من النجوم الشباب، على غرار صلاح وماني وفيرمينو، بقيمة تسويقية لمجمل اللاعبين بحدود 925,5 مليون يورو، في المقابل لا تفوق القيمة التسويقية للاعبي البافاري ما مجموعه 745,6، حسب موقع ترانسفير ماركت.وعلى مستوى المدربين، فإن كلوب يحصد نجاحاته مع ليفربول، وقد خاض تجربة دوري الأبطال أكثر من مرة، بينما لا يزال نيكو كوفاتش، ومنذ قدومه إلى آليانز أرينا، يبحث عن الوصفة الملائمة لوضع الفريق على السكة الصحيحة، ناهيك من أنها أول مباراة له على مستوى مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال.التاريخ يدعم الريدزمواجهات ليفربول أمام بايرن ميونخ قليلة على المستوى القاري، حيث وصلت بينهما المباريات في البطولات الأوروبية إلى 7 مباريات، إضافة إلى مباراة واحدة فقط ودية، وكانت في صيف عام 2017 وانتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.وتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ في 7 مباريات، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما فاز النادي البافاري في مباراة وحيدة، وكان التعادل بينهما حاضرًا في 4 مباريات، واستطاع هجوم النادي الإنجليزي أن يحرز 9 أهداف في شباك النادي البافاري، بينما تمكن بايرن ميونخ من هز شباك ليفربول في 7 مناسبات.وكانت آخر مواجهة بين ليفربول وبايرن ميونخ في موسم 1980/ 1981، وذلك عندما تقابل الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان التعادل السلبي حاضرًا في المباراة الأولى، التي أقيمت على ملعب آنفيلد، بينما استطاع ليفربول أن يخطف تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام بايرن ميونخ في ألمانيا، ليصعد ليفربول إلى نهائي البطولة، ويقابل ريال مدريد الإسباني، ويستطيع وقتها راي كينيدي أن يحرز هدف المباراة الوحيد، ويقود فريقه إلى رفع الكأس ذات الأذنين.وكانت المواجهة الأهم بين ليفربول وبايرن ميونخ هي السوبر الأوروبي في عام 2001، على ملعب لويس الثاني بمدينة موناكو الفرنسية، ونجح ليفربول في التقدم مبكرًا في الدقيقة 23 عن طريق جون ارني ريز، وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إيميل هيسكي في الدقيقة 45 من المباراة، ثم أحرز الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق مايكل أوين.وحاول بايرن ميونخ أن يعود في المباراة، بعد إحرازه الهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق حسن صالح حميديتش، والثاني عن طريق كارستين جانكر في الدقيقة 82، لكنه فشل في إحراز التعادل قبل نهاية المباراة، ليتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي على حساب النادي البافاري.كلوب يتناسى مشاعرهواستبعد الألماني يورجن كلوب، وجود جانب شخصي للمواجهة مع غريمه السابق بايرن ميونخ، وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "اللقاء لا يحمل أي جانب شخصي على الإطلاق..



ولم يكن هناك أي أمر سلبي تجاه بايرن، لكن عندما كنا نلعب ضدهم أو عندما كانوا يشترون لاعبينا، كيف كان في إمكاني أن أكون سعيدًا؟ ولم يكن ذلك جيدًا بالنسبة لنا في دورتموند، لكنه جزء من اللعبة، في ذلك الحين لم أكن سعيدًا، لكن الأمر حصل قبل فترة طويلة".وفيما يخص المنافسة على اللقب، قال يورجن كلوب: "الأمر الأفضل بين كل ما قمنا به حتى الآن، هو أننا عدنا لنكون منافسين جديين (على الألقاب)، هذا بالطبع غير كاف، لكنها خطوة كبيرة، ولم يعد فقط طرفًا في المسابقة، بل بات الناس يعتقدون أنه قادر على الفوز على بايرن، هذا أمر كبير..



والقصة حتى الآن جميلة، لكنها لم تنته بعد".ويأمل كلوب أن تمنح أجواء ملعب أنفيلد دافعًا للاعبيه، قبل الانتقال إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ لخوض مباراة الإياب في 13 مارس، قائلآ: "في ألمانيا كثيرون يتكلمون عن الأجواء في أنفيلد، العاطفة برأيي هي أمر إيجابي للغاية، دعونا نُظهر ذلك".وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في دوري الأبطال:- ليفربول × بايرن ميونخ الساعة 10- ليون × برشلونة الساعة 10

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