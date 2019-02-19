نفط الوسط يخطف ثلاث نقاط من اربيل

2019/02/19 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كسب فريق نفط الوسط نقاط مباراته الثلاث بفوزه على اربيل بهدفين مقابل هدف ‏واحد ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز ، في المباراة التي أقيمت في ملعب فرانسو ‏حريري.‏

وسجل لاعب نفط الوسط ذو الفقار عايد من رأسية في الدقيقة 28 من المباراة، وفي الدقيقة 31 عادل اربيل ‏من رأسية أيضا للاعب ميران خسرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا ‏الفريقين.‏وفي الشوط الثاني تمكن البديل امير حامد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد.‏ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 24 متقدما للمركز الثامن، فيما تراجع اربيل للمركز ‏التاسع برصيد 23 نقطة.

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