2019/02/19 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

اعلن رئيس مجلس

الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، موقفه من اضراب المعلمين عن الدوام الرسمي.

وقال عبد المهدي،

في مؤتمره الاسبوعي، إن “مطالب المعلمين مشروعة”.

واضاف: “سنعمل

على تنفيذها”.

وكانت محافظات

واسط، وبابل، ومجلس كربلاء، وجهت السبت (16 شباط 2019) بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة

ليومي الاحد والاثنين، لفسح المجال أمام المعلمين والكوادر التدريسية من أجل التعبير

عن مطالبهم.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: سنعمل على تنفيذ مطالب المعلمين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: سنعمل على تنفيذ مطالب المعلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).