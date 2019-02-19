القيثارة بالقوة الضاربة أمام الكناري في ممتاز الكرة

2019/02/19 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تحضيراته اليومية استعداداً لمواجهة فريق الكرخ على ملعبه يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الكرة الممتاز.وقال معالج الفريق عبدالرحمن جابر في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “الوحدة التدريبية شهدت عودة كل من المدافع التونسي زياد الدربالي بعد غيابه […]

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