2019/02/19 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات تلقي القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/19 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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