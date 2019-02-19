2019/02/19 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: الازمات في المنطقة ذاهبة للتسوية لرفض الجميع للحرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/19 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الازمات في المنطقة ذاهبة للتسوية لرفض الجميع للحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الازمات في المنطقة ذاهبة للتسوية لرفض الجميع للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).