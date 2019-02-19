ايران.. رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الامام الخميني الدولي الى 25 مليون مسافرا سنوياً

2019/02/19 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار الامام الخميني الدولي الى 25 مليون مسافر سنوياً بفضل تدشين المرحلة الاولى من المنشآت الجديدة في المطار.وفي هذا السياق قال وزير

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