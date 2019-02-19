فرنسا.. اطلاق نار وسط مرسيليا

2019/02/19 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد وسائل اعلام فرنسية،اليوم الثلاثاء، بحدوث اطلاق نار في مدينة مرسيليا الفرنسية.وقالت تلك الوسائل إن "شخصا أصيب إثر إطلاق نار بمنطقة كانبيار في مدينة مرسيليا

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