عراقية عمرها 18 عاما تُذهل ملك السويد بعلاج لمرض الإيدز

2019/02/19 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميزت العراقية اماني في اكتشاف علمي مذهل لعلاج أحد الأمراض المستعصية على أساطين الطب والعلم في العالم، فاستحقت التكريم وهي بعد لم تبلغ الـ 20 عاما من عمرها.قالت اماني محمد في تصريحات لها نقلتا وسائل إعلام عراقية، الأحد 10 شباط / فبراير 2019، إنه أثناء قيامها بالبحث، أخذت عينات من دماء وخلايا القردة المصابة بالإيدز، واستخدمت عدة طرق لتطعيم الخلايا، وأثبتتت إحدى هذه الطرق فاعليتها، مؤكدة أن البحوث والتجارب لازالت قائمة على قدم وساق لمتابعة إمكانية تطبيق هذه الطريقة على الإنسان.

من جانب آخر دعا ملك السويد (كارل غوستاف) السادس عشر لتوجيه دعوة شخصية للعراقية المغتربة؛ للاحتفاء بها بعد أن أصبحت حديث وسائل الإعلام السويدية، وكذلك حازت على تكريم من قبل السفارة العراقية في السويد.

يذكر ان اماني حظيت بمقعد في كلية الطب وكان هذا جانبا محفزا لها لتواصل البحث والدراسة.

منار قاسم /متابعات

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