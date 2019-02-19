20 مصابا فلسطينيا برصاص الاحتلال شمال غزة

2019/02/19 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إصابة 20 فلسطينيا بالرصاص الحي جراء قمع الاحتلال الحراك البحري الـ24 شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، “إن 20 متظاهرا أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي جراء قمع الاحتلال المسير البحري شمال القطاع”.

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، على استمرار مسيرات العودة والحراك البحري حتى تحقق أهدافها في رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال حبيب، في كلمة له أمام المحتشدين في مخيم العودة “هربيا”، “إن مقاومتنا مستمرة حتى تعود الحقوق إلى أهلها ويعود شعبنا الفلسطيني الى الديار والمدن والقرى التي هجر منها قصرا من قبل العدو المركزي”.

وحذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من استمرار التلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

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