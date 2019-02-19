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عبد المهدي: العالم أصبح أكثر أمناً وسلماً بسبب تضحيات العراقيين

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عبد المهدي: العالم أصبح أكثر أمناً وسلماً بسبب تضحيات العراقيين

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:51

عبد المهدي: العالم أصبح أكثر أمناً وسلماً بسبب تضحيات العراقيين

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان العراقيين وراء جعل العالم اكثر امناً وسلماً.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان "العالم اليوم اكثر امناً وسلماً، بسبب التضحيات الكبيرة التي بذلها العراقيون في القضاء على عصابات داعش الاجرامية".وأوضح ان "العراق معني بتطورات المعارك في سوريا، وتطهير اخر جيب من عصابات داعش الاجرامية".وبين ان "جميع القواعد العسكرية الموجودة في العراق هي عراقية، ولا وجود لقواعد اجنبية".وبشأن الاضراب الاخير للمعلمين في محافظات الوسط والجنوب، بين عبد المهدي ان "مطالب المعلمين مشروعة، وسنعمل على تنفيذها".انتهى...س ح

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