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بعد 30 عاما..



جهاز "أبل 2" يرسل رسالة صادمة إلى العالم

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بعد 30 عاما..



جهاز "أبل 2" يرسل رسالة صادمة إلى العالم

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:47

جهاز "أبل 2"

شعور بالصدمة اعترى الأستاذ في جامعة فوردهام الأميركية، حين اكتشف أن جهاز "أبل 2" الخاص به، الذي اشتراه قبل عقود، ما زال يعمل بشكل جيد، وأنه بحالة ممتازة.

وأثار ذلك الخبر ردود فعل كبيرة عندما نشر أستاذ القانون الجامعي جون بفاف صورة لجهاز "أبل 2 إي" على حسابه بصحفة تويتر، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.وحققت التغريدة الأولى له بشأن الجهاز أكثر من 167 ألف إعجاب، و29 ألف إعادة نشر للتغريدة، بالإضافة إلى 2900 تعليق، كما أظهر حسابه على تويتر.وقال الأستاذ الجامعي في التغريدة "يا إلهي..



جهاز أبل 2 إي الذي كان بالدور العلوي ببيت والدي طول سنوات أو عقود..



مازال يعمل.



لقد وضعت فيه قرصا مرنا للعبة، وسألني (الجهاز) إذا كنت أريد أن أستعيد آخر حفظ اللعبة..



لا بد أن ذلك حدث قبل 30 عاما..



لقد عدت إلى سن العاشرة مجددا".ونشر الأستاذ الجامعي العديد من التغريدات عن ألعاب كان يلعبها على جهاز الكمبيوتر مبينا أنه ما زال يعمل بصورة جيدة.انتهى...س ح

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