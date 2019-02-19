نتانياهو يندد ب

2019/02/19 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بتدنيس مقبرة يهودية في شمال شرق فرنسا، ووصف ذلك بأنه "صادم" قام به "متوحشون معادون للسامية".

وتابع في بيان "حدث أمر مثير للصدمة في فرنسا اليوم.



تم تدنيس 80 قبرا يهوديا من قبل معادين للسامية متوحشين يستخدمون رموزا نازية".

وأضاف "أدعو قادة فرنسا واوروبا إلى اتخاذ موقف قوي بوجه معادة السامية".

وتم اكتشاف 80 قبراً يهوديا رسم عليها الصليب المعقوف، رمز النازية، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع المانيا في منطقة الالزاس.

وأظهرت صور رموزا نازية باللون الأزرق مرسومة على شواهد قبور، وكتب على أحدها عبارة "ذئاب الالزاس السوداء" وهو اسم مجموعة انفصالية كانت ترتبط بالنازية الجديدة في السبعينات.

وتجري مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية الثلاثاء لإدانة تزايد الاعمال المعادية للسامية في الأسابيع الأخيرة وتتزامن غالبا مع تظاهرات "السترات الصفر" المناهضة للحكومة.

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