2019/02/19 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: لا قواعد أميركية عسكرية في العراق) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عبد المهدي: لا قواعد أميركية عسكرية في العراق
الثلاثاء / 19 / شباط - 2019
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يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: لا قواعد أميركية عسكرية في العراق) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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