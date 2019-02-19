2019/02/19 | 20:14

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بالجرم المشهود: ضبط شرطي يتاجر بالمخدرات بين المنتسبين أثناء الواجب

بغداد -

كلمة

ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء منتسبا

في فوج طوارئ الأنبار متلبسا أثناء الواجب بحيازته 300 حبة مخدرة

لغرض الاتجار بها وبيعها للمنتسبين.

وذكر المكتب في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه أنه تم "ضبط أحد منتسبي فوج

طوارئ شرطة الأنبار الثامن متلبسا بالجرم المشهود أثناء الواجب

بحيازته 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على المنتسبين".

واضاف، ان "عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام

في محافظة الانبار من مصادره الخاصة حول قيام أحد منتسبي فوج طوارئ

شرطة الأنبار الثامن بتعاطي المخدرات والاتجار بها".

وتابع البيان، على أثر ذلك "شكل مكتب المفتش العام فريق عمل مختص

للتحري عن المعلومة والتحقق منها، وبعد التأكد من صحتها نصب فريق

العمل كمينا للمنتسب وتم ضبطه متلبسا بالجرم المشهود أثناء الواجب

بحيازته 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على متعاطيها من

المنتسبين".

ولفت البيان إلى أن "مكتب المفتش العام نظم محضر ضبط بالحبوب

المخدرة ودون افادة المنتسب المتهم، وأحال قضيته الى قاضي التحقيق

المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة (28) ق.



ع".

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