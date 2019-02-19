الحشد الشعبي:سيكون لدينا تعاون وتنسيق كامل مع المقر المتقدم في كركوك

2019/02/19 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد آمر اللواء 16 في الحشد الشعبي نبيل عيسى البشيري، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي سيكون لديه تعاون وتنسيق بأكمل صورة مع عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك.

وقال البشيري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات الحشد الشعبي ستكون لديها تعاون وتنسيق مع عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك بأكمل صورة”.

وأضاف البشيري، أن “قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية اشاد خلال المؤتمر الأول للمقر بدور الحشد الشعبي في حفظ واستباب الأمن بالمحافظة”.

وكان قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية أكد، اليوم الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بجميع مناطق كركوك.

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