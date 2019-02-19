2019/02/19 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أكد قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى قرب تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة.

وقال حربية في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المقر المتقدم في محافظة كركوك سيقوم بعملية اعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية في محافظة كركوك، فضلا عن الاشراف على عمل كافة القطعات داخل المحافظة وخارجها من اجل توفير الأمن ومعلومات موحدة”.

وأضاف حربية، أنه “ستكون هناك عمليات مشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم اشراك الحشد الشعبي في واجباتنا بجميع مناطق كركوك من اجل ان يكون هناك تجانس باداء الواجبات”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حربية:الحشد الشعبي سيشترك بالواجبات الأمنية في جميع مناطق كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حربية:الحشد الشعبي سيشترك بالواجبات الأمنية في جميع مناطق كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).