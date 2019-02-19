2019/02/19 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة بغداد تهدد الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمانة بغداد تهدد الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).