2019/02/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد اعتبر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الحملة الأخيرة التي أطلقها أمن الحشد الشعبي ضد “المقرات الوهمية” جاءت بسبب ما قال إنه “صراع بين الفصائل المسلحة على السلطة والشرعية والموارد على الأرض”.وقال التقرير الذي أعده الباحث ريناد منصور إن “القيادة العليا في الحشد الشعبي شرعت أخيرًا بعمليات تطهير داخل صفوفها من أجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: اغتيالات قد تطال شخصيات في الحشد.. وحملة المقرات الوهمية “صراع مغانم”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست: اغتيالات قد تطال شخصيات في الحشد.. وحملة المقرات الوهمية “صراع مغانم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).