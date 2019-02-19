نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي: أنا رياضي.. وأتحرك لإنقاذ الرياضة

2019/02/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وصف النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، واقع الرياضة العراقية بـ”المخيب للآمال”، مشيراً إلى أن قربه من الرياضة سيكون عامل دعم اضافيا لتقديم خدماته لشريحة الشباب والرياضيين.وقال الكعبي في بيان “ناس” تلقى نسخة منه، اليوم (19 شباط 2019)، إنه “تبنى ستراتيجية شاملة من شأنها النهوض بالواقع الرياضي والشبابي في العراق”، مشيراً إلى […]

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