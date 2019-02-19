جريح بإطلاق نار وعدد من الجرحى الآخرين طعناً وسط مرسيليا بجنوب فرنسا

2019/02/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - AFPأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بوقوع جريح ​بإطلاق نار،​ وعدد من الجرحى الآخرين طعنًا وسط مدينة مرسيليا​ بجنوب ​فرنسا​.يتبع..

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