امانة بغداد تهدد الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة

2019/02/19 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن – بغداد هددت امانة بغداد، الثلاثاء، الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة شمال غربي العاصمة، باتخاذ اجراءات قانونية في حال لم تنجز العمل خلال الفترة المحددة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة وطن، إنها امهلت “الشركة الموكلة باعمال صيانة وتاهيل الطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة شمال غربي بغداد) شهراً واحداً فقط”.واضافت: “وفي […]

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